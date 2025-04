Nach einem erschütternden Notruf findet die Polizei in der Ortschaft Weitefeld die Leichen einer dreiköpfigen Familie. Wer flüchtete kurz nach dem Verbrechen vom Tatort?

Weitefeld - Die Ermittlungen zu der Gewalttat mit drei toten Familienmitgliedern im Westerwald gehen weiter. Im Mittelpunkt steht die Suche nach dem flüchtigen Täter oder den Tätern. Die Untersuchungen der Polizei zu dem Verbrechen in einem Einfamilienhaus in Weitefeld liefen auf Hochtouren, sagte ein Sprecher am frühen Morgen.

Am Sonntag hatte die Polizei dort in den frühen Morgenstunden die Leichen einer dreiköpfigen Familie entdeckt. Bei den Toten handelt es sich den Ermittlern zufolge um einen 47 Jahre alten Mann, eine 44 Jahre alte Frau und einen 16-jährigen Jugendlichen. Vieles deutet demnach darauf hin, dass sich die Tat im familiären Umfeld abspielte.

Mutmaßlich männliche Person vom Tatort geflohen

Die Fahnder suchen seit Sonntag nach dem Täter oder den Tätern, unter anderem mit einem Hubschrauber. Das Verbrechen löste in der kleinen Ortschaft im Kreis Altenkirchen große Betroffenheit und Fassungslosigkeit aus.

Die Polizei war gegen 3.45 Uhr am Sonntagmorgen per Notruf alarmiert worden. Den Abgaben zufolge hatte eine schreiende Frau angerufen, womöglich die getötete 44-Jährige. Als die Beamten eintrafen, floh eine mutmaßlich männliche Person zu Fuß vom Tatort.

Im Zuge der Fahndung wurde ganz Weitefeld von der Polizei abgesperrt. Zwar bestehe keine Gefahr für die Anwohner, sagte ein Polizeisprecher. Bürgerinnen und Bürger sollten sicherheitshalber aber keine Anhalter in der Gegend mitnehmen.