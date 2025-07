Berlin - Der Mann, der am Samstagabend in Berlin-Gesundbrunnen angeschossen und schwer verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf dpa-Anfrage. Gegen 19.30 Uhr hatte ein Unbekannter bei einer Auseinandersetzung an der Prinzenallee auf ihn geschossen und war geflüchtet. Der Angeschossene kam zur Notoperation ins Krankenhaus.Wenig später kam es gegen 21.00 Uhr in der Nähe an der Bastianstraße zu einem weiteren Streit mit 40 bis 60 Beteiligten, in dessen Verlauf ein 30-Jähriger verletzt wurde. Der Mann kam ebenfalls ins Krankenhaus und starb dort mutmaßlich an einer Stichverletzung, wie die Polizei mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt.Zwischen beiden Auseinandersetzungen sei nach derzeitigem Stand „kein offenkundiger Zusammenhang erkennbar“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen würden jedoch noch laufen.Ein dritter Gewaltvorfall in Gesundbrunnen ereignete sich laut Polizei gegen 23.00 Uhr am Humboldthain. Ein Mann, der mit Freunden unterwegs war, geriet demnach mit einer Gruppe von etwa sieben Personen aneinander. Aus der Gruppe heraus sei der Mann angegriffen worden. Er kam demnach mit drei Stichen im unteren Rücken ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte der Polizeisprecher. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.