Ein verbaler Konflikt in einem Schnellrestaurant endete in Gewalt: Zwei Frauen sollen eine 19-Jährige zu Boden gestoßen und getreten haben.

Berlin - Eine 19-Jährige ist am Berliner Bahnhof Ostkreuz bei einer Auseinandersetzung mit zwei Frauen zu Boden gestoßen und dort zusätzlich getreten worden. Nach Polizeiangaben ging der Attacke ein zunächst verbaler Streit in einem Schnellrestaurant voraus.

Die beiden tatverdächtigen Frauen im Alter von 41 und 53 Jahren wurden vorläufig festgenommen, gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die 19-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.