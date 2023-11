GEW will Kindergartenfinanzierung grundsätzlich neu regeln

Erfurt - Die Finanzierung von Kindergärten in Thüringen muss nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft GEW grundsätzlich umgestellt werden. Statt den Einrichtungen wie bisher Geld für jedes betreute Kind zuzuweisen, müsse die Finanzierung auf eine einrichtungsbezogene Pauschale umgestellt werden, sagte die stellvertretende Vorsitzende der GEW Thüringen, Bettina Löbl, am Donnerstag in Erfurt.

Auf diese Weise könne der Gesetzgeber anerkennen, dass zum Beispiel während der Eingewöhnung von neuen Kindern in den Kitas dort weniger Plätze belegt seien als zu anderen Zeiten des Jahres. „Das bedeutet eben bessere Arbeitsbedingungen, wenn die Pauschalen auskömmlich sind“, sagte Löbl. Über diese Idee wolle die Gewerkschaft nun unter anderem mit dem Thüringer Bildungsministerium, mit den Kommunen und Elternvertretern sprechen.