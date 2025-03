Die Gewerkschaft GEW ruft Beschäftigte in Thüringer Kindergärten für Freitag zum Warnstreik auf. (Symbolbild)

Erfurt - Die Bildungsgewerkschaft GEW ruft ihre Mitglieder bei kommunalen Kindergärten für Freitag zum ganztägigen Warnstreik auf. „In bislang zwei Verhandlungsrunden haben die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Nun wird es an allen betroffenen Kindertageseinrichtungen einen thüringenweiten Warnstreik geben“, teilte die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit.

In den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst fordern den Angaben nach Verdi und GEW ein Gehaltsplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Bei besonders belastenden Tätigkeiten fordern die Gewerkschaften höhere Zuschläge. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 14. bis 16. März geplant. Laut GEW gibt es in Thüringen rund 1.300 Kindergärten - davon seien etwa ein Drittel in kommunaler Hand.