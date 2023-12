Magdeburg - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft am Dienstag in Sachsen-Anhalt erneut Lehrkräfte und Hochschulbeschäftigte zum Warnstreik auf. Es solle einen ganztägigen Warnstreik geben mit Blick auf die Blockadehaltung der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, teilte die GEW mit. Aufgerufen seien Mitglieder in der kreisfreien Stadt Magdeburg, den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel, Stendal, Börde, Jerichower Land, Salzlandkreis und Harz. Für den Mittag (11.30 Uhr) ist eine Kundgebung auf dem Domplatz in Magdeburg geplant.

„Leider fehlt bisher immer noch ein vernünftiges Arbeitgeberangebot für eine kräftige Gehaltserhöhung“, erklärte GEW-Landeschefin Eva Gerth. „Aus Sicht der GEW zeugt das von fehlender Wertschätzung für die Beschäftigten. Auch deshalb ist die Streikbereitschaft sehr hoch und sie wird es bleiben.“

Zum Warnstreik aufgerufen hat die GEW am Dienstag auch Beschäftigte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags der Länder fallen, sowie Studierende.

Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent Gehaltserhöhung für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr sowie einen Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten. Der Tarifvertrag soll ein Jahr laufen. Die nächste Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder ist für den 7. und 8. Dezember in Potsdam geplant.