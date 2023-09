Magdeburg - Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt hat erneut gefordert, die zusätzliche Unterrichtsstunde für Lehrkräfte wieder abzuschaffen. Landesvorsitzende Eva Gerth sagte dem MDR, das Ziel einer hundertprozentigen Unterrichtsversorgung sei damit nicht erreicht worden. Außerdem sei die sogenannte Vorgriffsstunde über die Köpfe der Lehrer hinweg beschlossen worden.

Vergangene Woche war einer Grundschullehrerin in Sachsen-Anhalt gekündigt worden, weil sie sich geweigert hatte, die zusätzliche Stunde pro Woche zu unterrichten. Seit den Osterferien müssen Lehrerinnen und Lehrer eine Stunde pro Woche zusätzlich vor der Klasse stehen. Damit soll der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt kompensiert werden. Am Dienstag berichtete die „Mitteldeutsche Zeitung“, dass vor allem Sekundarschulen vom Lehrermangel betroffen seien. Dort komme die Unterrichtsversorgung laut Zahlen des Bildungsministeriums in keiner Region auf 100 Prozent.