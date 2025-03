Höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Respekt: Das fordern Erzieher und Sozialarbeiter in Sachsen-Anhalt – und legen dafür am Freitag ihre Arbeit nieder.

In Magdeburg und Halle legen Erzieher und Sozialarbeiter am Freitag die Arbeit nieder. (Archivbild)

Magdeburg/Halle - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt hat die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst für Freitag (7. März) zu Warnstreiks aufgerufen - auch in Magdeburg und Halle soll es Aktionen geben. Anlass sei die laufende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst, teilte die Gewerkschaft mit. Seit Januar verhandeln die Gewerkschaften mit dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände über eine Gehaltserhöhung.

„Respektlos“ – Gewerkschaft kritisiert Arbeitgeberseite

„Nun, kurz vor der dritten Verhandlungsrunde, ist es an der Zeit, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen“, sagte der Gewerkschaftssekretär für Jugendhilfe und Sozialarbeit, Carsten Sievers.

Seit Oktober vergangenen Jahres seien die gewerkschaftlichen Forderungen bekannt – doch die Arbeitgeberseite verweigere weiterhin ein Angebot. „Statt Lösungen gibt es immer wieder Kritik an unseren berechtigten Forderungen“, kritisierte Sievers. Dies sei respektlos gegenüber all denen, die täglich unter schwierigen Bedingungen ihre Arbeit leisteten.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem eine Gehaltserhöhung von acht Prozent – mindestens 350 Euro mehr –, höhere Zuschläge für Überstunden sowie zusätzliche freie Tage.

Keine Demonstrationszüge nach Attentat in München

In Magdeburg soll die Streikversammlung morgens im Ratswaage Hotel beginnen, in Halle im Capitol Halle. Zudem sind weitere Kundgebungen geplant. Wegen des Attentats auf eine Demonstration von Verdi im Februar in München verzichtet die GEW auf Demonstrationszüge.