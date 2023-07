Auleben - Erneut hat ein Feldbrand in Thüringen hohen Schaden verursacht. So stand am Mittwoch ein Getreidefeld zwischen Badra und Auleben (Kreis Nordhausen) in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. 15 Feuerwehren mit 100 Kräften aus Thüringen und Sachsen-Anhalt löschten über mehrere Stunden.

Auf Grund des Windes und der Trockenheit griffen die Flammen auch auf ein angrenzendes Waldstück über. Bis zu sieben Hektar Feld und eine noch nicht bezifferbare Fläche an Wald verbrannten. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Bei der Hitze der vergangenen Tage standen in Thüringen immer wieder Felder, Böschungen und landwirtschaftliche Maschinen in Flammen. Der Schaden ging bislang in die Hunderttausende Euro.