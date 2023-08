Für die Getreidebauern in Sachsen kommen die Niederschläge in diesen Tagen zu spät. Die Ernte muss immer wieder unterbrochen werden. Dagegen freuen sich die Obst- und Gemüsebauern.

Dresden - Die vielen Regenfälle in den vergangenen Tagen in Sachsen nehmen Einfluss auf die Ernte. „Die Ernte muss derzeit immer wieder unterbrochen werden. Bei diesem Wetter fährt keiner raus“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Manfred Uhlemann, am Dienstag auf Anfrage. Betroffen seien insbesondere der Raps und Weizen. Die Bestände müssten auf den Feldern so weit abgetrocknet sein, dass man sie ernten und anschließend auch lagern könne.

Andererseits freuten sich einige Landwirte auch über die Regenfälle, betonte Uhlemann. „Die Niederschläge sind für einige Kulturen sicherlich gut.“ Zuckerrüben, Kartoffeln, Mais, Obst und Gemüse profitierten von der derzeitigen Wetterlage.

Insgesamt erwarten die sächsischen Landwirte eine durchschnittliche Ernte. Bauernpräsident Torsten Krawczyk hatte zuvor von der teuersten Ernte gesprochen, die „wir jemals aufs Feld gebracht habe“. So seien die Kosten für Dünger doppelt bis dreimal so hoch. Deutlich mehr Geld müsse auch für Arbeitskräfte und Energie gezahlt werden.

Dagegen freuen sich die Obst- und Gemüsebauern über die Niederschläge. „Der Regen ist jetzt genau das Richtige für uns“, sagte Thomas Rühl von Obstbau Robert Rüdiger in Dresden. Für die Ernte würden aber auch keine besonders schweren Maschinen benötigt wie beim Getreide. Nach derzeitigem Stand werde eine gute Ernte erwartet.