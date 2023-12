Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Hannover - Wegen Mordes durch Unterlassen sollen die Mutter des in Barsinghausen getöteten Vierjährigen und ihr Lebensgefährte lebenslang ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrem Plädoyer am Dienstag im Landgericht Hannover zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren für beide Angeklagten unwahrscheinlich.

Der vierjährige Fabian habe ein kaum vorstellbares Martyrium erlitten, was in seinem Tod am 12. oder 13. Januar 2023 gipfelte, sagte die Vertreterin der Anklagebehörde. Die 29-jährige Polin und der 34 Jahre alte Deutsch-Pole hätten den Jungen über Monate schwerst körperlich und seelisch misshandelt sowie mit Essens- und Trinkenentzug bestraft.

Das unterernährte Kind musste stundenlang nackt mit erhobenen Händen knien und wurde unbekleidet ohne Decke über Nacht in eine dunkle Abstellkammer gesperrt. Nach unzähligen Schlägen unter anderem mit einem Fleischklopfer sei der lebensgefährlich verletzte Junge „zum Sterben“ in das Zimmer seiner sechsjährigen Schwester gelegt worden.

Die Angeklagten hatten eine Vielzahl der Vorwürfe eingeräumt - auch weil Chat-Verläufe und versendete Fotos des Jungen Absprachen über Gewaltexzesse belegten. Unter anderem war auch die sechsjährige Schwester, die ebenfalls misshandelt wurde, als Zeugin vernommen worden.