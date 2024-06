Polizisten stehen auf einer Straße in einem Wald. Bei der Suche nach der vermissten neunjährigen Valeriia hat die Polizei im sächsischen Döbeln eine Leiche gefunden. Die Polizei teilte mit, es werde geprüft, ob es sich dabei um das seit dem 3. Juni vermisste Mädchen handle.

Döbeln - Die neunjährige Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist nach Angaben der Ermittler nicht Opfer eines Sexualdelikts geworden. Dazu gebe es derzeit keine Hinweise, sagte die Sprecherin der Chemnitzer Staatsanwaltschaft, Ingrid Burghart, am Mittwoch. Das Mädchen wurde seit mehr als einer Woche vermisst. Die Leiche der Neunjährigen war am Dienstag in einem Waldstück bei Döbeln entdeckt worden. Das aus der Ukraine stammende Mädchen wurde den Angaben zufolge getötet. Es werde wegen Totschlags und Mordes ermittelt, betonte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.