Oldenburg - Die gesunkene Segeljacht im Oldenburger Hafen soll am Freitag geborgen werden. Taucher werden an der Jacht Hebekissen befestigen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. So soll das Boot an die Wasseroberfläche befördert werden. Anschließend werde die Jacht in Richtung der Hafenanlage von Rhein-Umschlag geschleppt und dort mit einem Kran aus dem Wasser gehoben.

Die Segeljacht war am Sonntag gesunken. Von dem knapp elf Meter langen und mehr als drei Meter breiten Boot ragten nur noch die Masten aus dem Wasser. Weil Betriebsstoffe ausliefen, legte die Feuerwehr eine Ölsperre. Warum die Segeljacht unterging, ist unklar.