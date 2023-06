Erfurt - Die Gesundheitswirtschaft in Thüringen ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik in Erfurt am Mittwoch mitteilte, wuchs die Bruttowertschöpfung im vergangenen Jahr auf 7,5 Milliarden Euro - ein preisbereinigter Anstieg von 3,7 Prozent. Damit liegt das Wachstum in der Gesundheitswirtschaft im Ländervergleich deutlich über dem Durchschnitt (0,2 Prozent).

Die Bruttowertschöpfung pro erwerbstätiger Person lag 2022 laut Statistikamt bei 54.124 Euro - in der thüringischen Gesamtwirtschaft waren es 63.072 Euro. Die Arbeitsproduktivität in der Gesundheitswirtschaft blieb somit erneut unter dem Bundesdurchschnitt. Dort lag die Bruttowertschöpfung der Erwerbstätigen im Schnitt bei 58.205 Euro. Zur Gesundheitswirtschaft gehören unter anderem Krankenhäuser, Arztpraxen, Physiotherapien, Heilpraktiker sowie Pharmaziehersteller und Sozialversicherung.