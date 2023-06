Halle - Jeder siebte Erwerbstätige in Sachsen-Anhalt war im vergangenen Jahr in der Gesundheitswirtschaft tätig. Wie das Statistische Landesamt in Halle am Mittwoch mitteilte, waren es 2022 rund 145.000 Erwerbstätige und damit 1,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft wuchs demnach auf 8,3 Milliarden Euro. Damit hatte die Branche einen Anteil von rund einem Achtel an der Gesamtwirtschaft des Landes und damit mehr als im Bundesdurchschnitt (ein Zehntel).

Laut Statistikamt wuchs die Bruttowertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft preisbereinigt um 4,7 Prozent - deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft in Sachsen-Anhalt (2,6 Prozent). Im Ländervergleich lag das Wachstum lediglich bei 0,2 Prozent. Zur Gesundheitswirtschaft gehören unter anderem Krankenhäuser, Arztpraxen, Physiotherapien, Heilpraktiker sowie Pharmaziehersteller und Sozialversicherung.