München - Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach wirbt angesichts des Arbeitskräftemangels in der Pflege verstärkt für den Beruf. Online-Elternabende sollen im April niederschwellig über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren und dabei Eltern und Jugendliche gleichzeitig erreichen, wie die CSU-Politikerin am Sonntag mitteilte. Die Reihe über Ausbildung und Karrieremöglichkeiten startet in Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) am 15. April.

„Die Pflege ist eines der großen Zukunftsthemen“, sagte Gerlach. Es gehe darum, mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Die Online-Abende sollen Informationen bieten, welche Herausforderungen das Berufsfeld habe, aber auch welche Karrieremöglichkeiten es gebe - und „wie abwechslungsreich, interessant und vor allem menschlich es in diesem Bereich ist“. Dafür stehen Experten, Lehrpersonal von Berufs- und Hochschulen sowie Nachwuchskräfte für Fragen bereit.