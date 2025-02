Potsdam - Im Kampf gegen Krebs hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller zur regelmäßigen Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen aufgerufen. Prävention und Früherkennung seien enorm wichtig, sagte Müller (parteilos) bei einem Besuch der Krebsberatung Berlin-Brandenburg in Wandlitz (Landkreis Barnim) anlässlich des Weltkrebstags (Dienstag). „Dank des medizinischen Fortschritts besteht heute bei vielen Krebsarten die Chance auf eine dauerhafte Heilung.“

Im Jahr 2022 erkrankten laut Angaben des Krebsregisters Berlin-Brandenburg 17.463 Menschen in Brandenburg an Krebs. Im Jahr darauf starben laut Landesamt für Statistik 8.435 Brandenburgerinnen und Brandenburger an der Krankheit. Krebserkrankungen sind demzufolge mit einem Anteil von 23 Prozent nach Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems die zweithäufigste Todesursache.