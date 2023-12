Hannover - Die aktuelle Erkältungswelle in Niedersachsen wird nach Einschätzung des Landesgesundheitsamts voraussichtlich bis in den Januar hinein andauern. „Wir gehen nicht davon aus, dass die Erkältungswelle nach dem Jahreswechsel beendet sein wird, auch wenn eine genaue Prognose nicht möglich ist“, teilte das Amt am Donnerstag mit. Bisher treten den Angaben zufolge vor allem Erkältungskrankheiten und Covid-Erkrankungen auf, Erkrankungen durch das Grippevirus würden dagegen nur wenige registriert. „Somit muss im Januar mit steigenden Grippeviruszahlen gerechnet werden“, hieß es.

Das Gesundheitsamt warnte, Infektionen mit Influenza oder Covid-19 könnten im Einzelfall schwere Verläufe nehmen, auch wenn die meisten Erkrankten nur milde Symptome haben. „Deshalb empfehlen wir weiterhin ausdrücklich die Impfung für alle Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf, insbesondere auch die Grippeschutzimpfung“, teilte das Amt mit.