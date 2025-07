Dresden - Ein in Lettland wegen Mordes gesuchter Mann ist bei Einreisekontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze gestoppt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wies sich der 34-jährige Lette im Zug mit einem gefälschten Reisepass aus. Er wurde zunächst wegen Urkundenfälschung festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann in seiner Heimat wegen Mordes an einer Frau auf der Fahndungsliste stand. Mitte Juli kam der Mann in Auslieferungshaft. Er soll nach Lettland überstellt werden.