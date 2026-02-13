Auf der Flucht vor der Polizei versteckt sich ein Mann in einem Kühlhaus. Weil sie die Tür nicht aufbekommen, rufen die Beamten die Feuerwehr zu Hilfe.

Die Polizei nahm einen 39-Jährigen fest, der sich auf seiner Flucht in einem Kühlhaus versteckt hatte. (Symbolbild)

Einbeck - Ein Mann hat sich in Einbeck im Landkreis Northeim auf der Flucht vor der Polizei in einem Kühlhaus eingeschlossen. Zwei Polizisten erkannten den per Haftbefehl gesuchten Mann im Stadtgebiet, wie die Polizei mitteilte. Als der 39-Jährige den Streifenwagen der Beamten sah, flüchtete er den Angaben nach in ein stillgelegtes Kühlhaus und schloss sich dort ein.

Trotz mehrfacher Aufforderung die Tür zu öffnen, blieb der Mann in seinem Versteck. Die dazu gerufene Feuerwehr öffnete schließlich die Tür. Der 39-Jährige wehrte sich jedoch weiter und wurde laut Polizei bei seiner Verhaftung leicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.