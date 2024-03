Kodersdorf - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Die Polizei hat einen mit einem Haftbefehl gesuchten Mann in einer Verkehrskontrolle in Kodersdorf (Landkreis Görlitz) aufgegriffen. Bei einem Drogentest wurde der Gebrauch von Amphetaminen festgestellt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem 42-Jährigen wurde eine Blutabnahme angeordnet. Zudem fanden die Beamten in der Nacht zum Sonntag einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sowie drei Kettensägen im Auto. Die Beamten brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.