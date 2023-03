Leipzig - Mehr als einen Monat nach einem Millionengewinn hat sich der Lottospieler aus Leipzig gemeldet. Die sächsische Lottogesellschaft hatte bereits nach dem Gewinner gesucht. Der Tipper hatte am 18. Februar mit den berühmten sechs Richtigen knapp 2,5 Millionen Euro erzielt. Laut Lottogesellschaft ist es eher ungewöhnlich, dass solche großen Gewinne nicht zeitnah bekanntgemacht werden.

Der Mann habe sich zunächst nicht gemeldet, weil seine vertraute Annahmestelle Ende Februar geschlossen hatte, teilte Sachsenlotto am Donnerstag mit. Der Besitzer war in Ruhestand gegangen. Der Gewinner habe seinen Lottoschein dann zunächst vergessen und die Quittung erst in dieser Woche prüfen lassen. Dabei habe er von seinem Glück erfahren.