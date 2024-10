Reitzenhain - Eine gesuchte Diebin ist am Grenzübergang Reitzenhain bei der Einreise nach Deutschland festgenommen worden. Die 35-Jährige war in mehreren Orten wegen verschiedenen Diebstählen zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Frau hätte weder ihre Geldstrafe beglichen, noch habe sie eine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten. Am Dienstag wurde sie bei der Überprüfung der Personalien festgenommen und in die Justizvollzuganstalt Chemnitz eingeliefert.