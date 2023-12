Halle/Magdeburg - Der 2021 wegen absehbar ausufernder Kosten gestoppte Gefängnisneubau in Halle hat das Land gut fünf Millionen Euro gekostet. Die Gesamtkosten des Projektes zur Erweiterung der JVA Halle an der Dessauer Straße betrügen bis heute 5.171.620 Euro, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Freitag. Dazu gehörten Entschädigungen für die Bieter, die nicht zum Zuge kamen, in Höhe von 3,24 Millionen Euro und eine gute halbe Million Euro für den Grunderwerb. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Inzwischen hat das Land andere Gefängnis-Pläne. Im Oktober war bekannt geworden, dass eine neue JVA auf einem fast 17 Hektar großen Areal in Halle-Tornau unweit der A14 entstehen soll. Das Gebäude soll 2029 in Betrieb gehen.