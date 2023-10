Zirchow - Ein in Lehre bei Braunschweig gestohlenes Wohnmobil ist am Sonntagmittag auf Usedom von Bundespolizisten sichergestellt worden. Das Fahrzeug, das in der Nacht zu Sonntag entwendet wurde, sei von den Beamten während einer Streifenfahrt zwischen den Ortschaften Zirchow und Garz in Grenznähe zu Polen fahrend entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Als der unbekannte Fahrer die Einsatzkräfte bemerkte, stellte er das Fahrzeug ab und flüchtete. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb zunächst erfolglos.

An dem Zündschloss des Wohnmobils war den Angaben zufolge gewaltsam manipuliert worden, und bei den Kennzeichen handelte es sich um Totalfälschungen. Die Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet und zur Sachfahndung ausgeschrieben worden war.