Görlitz/Apolda - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein in Mellingen (Thüringen) gestohlenes Auto auf der Autobahn A4 bei Ottendorf-Okrilla mit Motorschaden stehen geblieben. Der 42 Jahre alter Fahrer wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Er stand unter Drogen. Der Besitzer hatte zuvor am Mittwochmorgen bemerkt, wie sein Auto gestohlen wurde und die Polizei informiert. Den Beamten war der Wagen später auf der Autobahn bei Chemnitz aufgefallen. Sie nahmen die Verfolgung auf. Der Verdächtige soll zeitweise mit etwa 200 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein und habe beinahe Unfälle verursacht, hieß es. Schließlich blieb er am Rastplatz Am Eichelberg stehen. Ob Haftbefehl erlassen wird, war zunächst unklar.