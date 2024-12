In Rudolstadt ist ein großer Nussknacker zum Diebesgut geworden. (Symbolbild)

Rudolstadt - Ein großer gestohlener Nussknacker vom Rudolstädter Weihnachtsmarkt ist heil wieder aufgetaucht. Ein Mann habe die 1,20 Meter große Figur am zweiten Weihnachtsfeiertag an einer Zugunterführung in Rudolstadt gefunden, berichtete die Polizei. Der Besitzer holte den seit Montag vermissten Nussknacker ab. Die Figur überstand den Diebstahl unbeschadet.

Nussknacker sind eine beliebte Weihnachtsfigur. Durch E.T.A. Hoffmanns Weihnachtsmärchen „Nussknacker und Mausekönig“ erlangten sie literarischen Ruhm.