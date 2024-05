Oldenburg - Nach einer monatelangen Einbruchsserie in Niedersachsen, Thüringen und Hessen hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen zwei Männer im Alter von 28 und 44 Jahren erhoben. Sie stehen im Verdacht, zwischen Juli 2023 und Dezember 2023 Motorräder, Quads, E-Bikes sowie hochpreisiges Werkzeug und Gartengeräte vorwiegend aus Garagen und Geräteschuppen gestohlen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der geschätzte Schaden liegt den Angaben zufolge bei rund 700.000 Euro.

Die Anklagebehörde wirft den Männern gemeinschaftlichen Diebstahl in 13 Fällen vor. Sie sollen für ihre Taten aus dem Ausland heraus Verkaufsannoncen in Deutschland ausgewertet haben. Zum Teil hätten sie Kontakt zu den Verkäufern aufgenommen, um die Adresse zu erhalten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Beschuldigten befinden sich seit Dezember 2023 in Untersuchungshaft. Das Landgericht Oldenburg muss über die Zulassung der Anklage entscheiden.