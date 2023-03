Krauschwitz - Zwei in Nordrhein-Westfalen gestohlene hochwertige Autos sind in Ostsachsen entdeckt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die Autos am Freitag einem Bürger aufgefallen, weil sie mit hoher Geschwindigkeit bei Krauschwitz unterwegs waren. Die Polizei habe versucht, den Fahrzeugen zu folgen. Allerdings konnten sie zunächst entkommen. Später wurden das Cabrio und der Mittelklassewagen verlassen gefunden. Beide Fahrzeuge seien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden. Die Autos hatten einen Gesamtwert von 83.000 Euro.