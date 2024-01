Trauben einer Weißweinsorte hängen an einem Rebstock.

Halle - Geschäftsführer Hans Albrecht Zieger will die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut zum Jahresende 2024 verlassen. „Das waren spannende Jahre“, erklärte Zieger laut Mitteilung. Es sei nun jedoch Zeit, die Verantwortung in neue Hände zu geben und sich anderen Herausforderungen zu stellen, so der 47 Jahre alte gebürtige Sachse. Der Önologe ist seit 2014 Geschäftsführer.

Zieger habe den Aufsichtsrat und den Vorstand über seine Absicht frühzeitig informiert, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, berichtete die Vereinigung am Sonntag. Die Nachfolge stehe noch nicht fest. Es sei vor allem Ziegers Verdienst, auch mit neuen Methoden die Qualität der Genossenschaftsweine erheblich und verlässlich gesteigert zu haben.

Eigenen Angaben zufolge wurde die Vereinigung 1934 von 27 Weinbauern gegründet. Demnach arbeiten der Gemeinschaft heute rund 360 Winzer zu.