Magdeburg - Trotz frühlingshafter Temperaturen ist die Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt noch relativ gering. Lediglich für den Saalekreis, den Burgenlandkreis und die Stadt Halle galt am Samstag die mittlere Gefahrenstufe drei von fünf, wie aus Daten des Landeszentrums Wald hervorging. In den übrigen Landesteilen galten die Waldbrandstufen eins und zwei.

Im benachbarten Brandenburg wurde in den südöstlichen Landesteilen bereits die zweithöchste Waldbrandwarnstufe vier ausgerufen.

Mit den Waldbrandwarnstufen sind bestimmte Verhaltensregeln verbunden: Bei den Gefahrenstufen zwei bis fünf ist es unter anderem verboten, im Wald zu rauchen oder außerhalb der Grillplätze Feuer zu machen.