Ein Bürger wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel für die Bürgerschaftswahl in eine Wahlurne.

Bremen - Nach einer Entscheidung des Wahlprüfungsgerichts muss die Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen vorerst nicht wiederholt werden. Das Wahlprüfungsgericht wies am Dienstag zwei Einsprüche zurück und verwarf zwei weitere Einsprüche als unzulässig. (Aktenzeichen 14 K 1530/23, 14 K 1542/23, 14 K 1480/23, 14 K 1400/23)

Einer der Anträge stammte vom Landeswahlleiter selbst, weil nach der Wahl 280 Stimmzettel verschwunden sind. Da die fehlenden Stimmen keine größeren Auswirkungen auf das Ergebnis haben, wies das Gericht den Einspruch zurück. Auch der Antrag einer Privatperson gegen das Verfahren der Ermittlung des Wahlergebnisses mittels elektronischer Datenverarbeitung wurde zurückgewiesen, weil es nach Ansicht des Gerichts keinen Anhaltspunkt für eine Manipulation gibt. Bei zwei weiteren Anträgen stellte das Gericht fest, dass die Menschen nicht in Bremen wohnen und die Einsprüche deshalb unzulässig sind.

Anfang Dezember will das Wahlprüfungsgericht über die nächsten Einsprüche beraten. Insgesamt wurden neun Anträge gegen die Wahl eingereicht.

Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 14. Mai wurde die SPD unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte stärkste Kraft. Die Partei einigte sich mit den Grünen und der Linkspartei in Bremen auf die Fortsetzung ihrer Koalition für vier Jahre. Das in Westdeutschland einmalige Bündnis regiert seit 2019 gemeinsam.