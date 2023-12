Mitarbeiter der Stadtgrünpflege in der Stadt Oldenburg fällen im Bereich der Hunte am Achterdiek mehrere Bäume auf dem Deich.

Hannover - Bei der Hochwasserlage in Niedersachsen könnten auch Geräte von der Bundeswehr und der Bundespolizei zum Einsatz kommen. Dabei geht es beispielsweise um Transporthubschrauber, die im Bedarfsfall eingesetzt werden könnten, wie Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Freitag in Hannover sagte. Entsprechende Einsatzvorkehrungen laufen nach seinen Angaben. Bislang musste auf diese Hilfe demnach noch nicht zurückgegriffen werden. Niedersachsen erhalte bereits Hilfe aus anderen Bundesländern, sagte Rohrberg.