Die Stadt Gera vergibt in diesem Jahr erstmals Stipendien für Nachwuchsmediziner. Stipendiaten verpflichten sich, dafür eine Zeit in Gera zu arbeiten.

Gera will medizinischen Nachwuchs fördern

Ein Stethoskop liegt in der Praxis eines Hausarztes auf einem Tisch.

Gera - Um ärztlichen Nachwuchs zu gewinnen, vergibt die Stadt Gera in diesem Jahr erstmals ein Stipendium für Medizinstudierende. Die Höhe des Stipendiums beträgt 750 Euro pro Monat und kann für die Dauer von bis zu fünf Jahren gewährt werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Stipendiaten verpflichten sich im Gegenzug, nach Abschluss ihres Studiums und der Weiterbildung zum Facharzt, für mindestens fünf Jahre eine Hausarztpraxis in Gera zu übernehmen oder zu gründen. Alternativ können sie auch als Arzt fünf Jahre lang im Gesundheitsamt der Stadt Gera arbeiten.

Interessierte können sich noch bis zum 30. Juni auf eines von drei Stipendien bewerben. Bewerben können sich alle eingeschriebenen Studierende der Humanmedizin, sofern sie keine Leistungen vergleichbarer Förderprogramme beziehen. Das Studienjahr spielt dabei keine Rolle. „Die Versorgungslage ist prekär, auch bei uns in Gera. Das Stipendium ist ein Ansatz, um dem zunehmenden Mangel an Ärzten entgegenzuwirken“, wurde die Leiterin des Amtes für Gesundheit und Versorgung, Monique Heinze, in der Mitteilung zitiert.