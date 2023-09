Generalmusikdirektor verlässt Deutsche Oper in Berlin 2026

Berlin - Der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, Sir Donald Runnicles, will die Oper bereits 2026 verlassen. Seinen bis 2027 laufenden Vertrag wolle er damit frühzeitig beenden, teilte die Kultursenatsverwaltung am Freitag mit. Aus familiären Gründen wolle der 68-Jährige seinen Lebensmittelpunkt vermehrt in die USA verlegen, hieß es weiter.

„Ich habe in meinen Jahren als Generalmusikdirektor an diesem wunderbaren Opernhaus mit seinen großartigen Künstlerinnen und Künstlern und den hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine extrem bereichernde Zeit erlebt und freue mich auf die drei noch vor uns liegenden Jahre“, sagte Sir Runnicles laut Mitteilung.

Unter Sir Runnicles habe „die Deutsche Oper Berlin sich als Säule der Berliner Opern- und Kulturlandschaft mit internationaler Strahlkraft etabliert“, sagte Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU). Dem neuen Intendanten Aviel Cahn, der 2026 beginnt und dann auf Dietmar Schwarz folgt, stehe damit ein „umfassender künstlerischer Neubeginn“ offen. Wer neuer Generalmusikdirektor wird, wurde noch nicht bekannt.