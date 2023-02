Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, hält eine Ansprache im Plenarsaal vom Niedersächsischen Landtag anlässlich vom Jahrestag vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine am 24.02.2022.

Hannover - Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka hat Niedersachsen für die Unterstützung im Ukraine-Krieg und bei der Aufnahme von Flüchtlingen gedankt. „Mehr als 100.000 meiner Landsleute haben Sicherheit und Schutz in Niedersachsen gefunden“, sagte Tybinka am Mittwoch im Landtag in Hannover. Am Freitag jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Mit Blick auf den Krieg sagte Tybinka: „Nichts kann den ukrainischen Freiheitswillen zerstören.“ Ihr Land hätte nie die Absicht gehabt, Kriegspartei zu werden, betonte die Generalkonsulin. Russland habe Frieden und Stabilität zerstört. „Als die erste Rakete auf ukrainischen Boden fiel, verlor die Welt endgültig jegliches Vertrauen in die Worte der russischen Regierung.“ Es werde keine Verhandlungen zu den Bedingungen Russlands geben.

Weiter sagte Tybinka: „Dies ist eine Armee von Vergewaltigern, Henkern und Mördern der Zivilbevölkerung. Da gibt es weder Ehre noch Würde.“ Die Zeit der wahren Trauer sei noch nicht gekommen. „Erst nach dem Ende dieses Schreckens werden wir um die Kinder, Frauen und Männer angemessen trauern können, die jeden Tag durch russische Kugeln, Minen, Raketen sterben.“

Die Generalkonsulin bat in ihrer Rede um eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges. Zum Ende appellierte sie an die Menschen, die solidarische Haltung zur Ukraine auch künftig fortzusetzen.

„Glauben Sie der Ukraine und glauben Sie an die Ukraine. Ihr Glaube und ihre Unterstützung sind der Schlüssel zum Sieg des Lichtes über die Dunkelheit.“ Ihre Rede beendete sie mit den Worten: „Slawa Ukrajini“ („Ruhm der Ukraine“) und erhielt dafür anhaltenden Applaus.