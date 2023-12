Eine Baugerüst an einem Wohnhaus.

Erfurt - Dem Thüringer Wohnungsneubau droht bei den erteilten Baugenehmigungen das schlechteste Jahr seit langem. Bis zum Oktober seien knapp 2000 Genehmigungen für Neubauwohnungen erteilt worden und damit nur halb so viel wie im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Das sei der niedrigste Stand seit 13 Jahren. Dazu kommen etwa 600 Wohnungen in schon bestehenden Wohngebäuden.

Rund 1000 Neubauwohnungen wurden demnach in mehrgeschossigen Gebäuden genehmigt und damit halb so viele wie noch 2022. Bei den Einfamilienhäusern brachen die Zahlen ebenfalls deutlich auf rund 770 ein. Für neue Wohnheimplätze verzeichneten die Statistiker 208 Bauanträge und damit 190 weniger als noch im Vorjahreszeitraum.