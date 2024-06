Leipzig - Die Landesregierungen von Sachsen und Nordrhein-Westfalen treffen sich am Dienstag zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Leipzig. Nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden wollen sie etwa über den Wandel durch Technologie und die Krankenhausreform sprechen. Auch Themen wie die aktuelle Sicherheitslage, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die Diskussion über eine Elementarschaden-Pflichtversicherung sind in beiden Bundesländern präsent.

Sowohl Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU) drängen nach den jüngsten Hochwasserlagen in einigen Teilen der Bundesrepublik auf eine Pflichtversicherung gegen Folgen von Naturkatastrophen. Der Bundesrat hatte vor mehr als einem Jahr die bundesweite Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung gefordert. In dem Beschluss des Bundesrats hieß es seinerzeit, die Bundesregierung befürchte dadurch eine zu hohe Belastung privater Haushalte.