Wangerooge - Der Gemeinderat der ostfriesischen Insel Wangerooge strebt die Abwahl von Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) an. Heute um 19.00 Uhr will der Rat in einer öffentlichen Sondersitzung über ein Abwahlverfahren nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz abstimmen, wie aus Angaben der Inselgemeinde im Internet hervorgeht. Angenommen ist der Antrag, wenn mindestens sechs der zehn Ratsmitglieder zustimmen. Zu dem Gemeinderat zählt auch der Bürgermeister selbst.

Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich. Bereits der Antrag für das Abwahlverfahren vor zwei Wochen fand eine Mehrheit von acht Stimmen. Sollte der Rat für die Einleitung der Abwahl stimmen, folgt binnen vier Monaten ein Abwahlverfahren durch die Wählerinnen und Wähler - es sei denn, der Bürgermeister tritt vorher freiwillig von seinem Amt zurück. Fangohr hatte nach Bekanntwerden des Abwahlvorhabens gesagt, er wolle sich in Ruhe Gedanken über sein Vorgehen machen.

Als Grund für die angestrebte Abwahl nannten die Ratsfraktionen zuletzt ein fehlendes Vertrauensverhältnis zwischen dem Rat und dem Rathauschef. Auch habe der Bürgermeister nicht mehr das nötige Vertrauen in der Bevölkerung der rund 1200 Einwohner zählenden Nordseeinsel, teilten die Ratsfraktionen mit.