Magdeburg - Windböen und Regen bestimmen die Wetterlage am Wochenende in Sachsen-Anhalt. Dabei bleibt es im Tagesverlauf stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Demnach regnet es von der Altmark bis ins Jerichower Land gelegentlich. Zudem kommt es im Süden bis ins Tiefland zu steifen Böen, am Harz zu stürmischen Böen und auf dem Brocken zu schweren Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. Nachts bleibt es bedeckt, von Nord nach Süd breitet sich leichter bis mäßiger Regen aus. Der Wind lässt dabei nach - bei Tiefstwerten zwischen 8 und 12 Grad.

Der Sonntag bleibt bis zum Mittag meist bedeckt, dabei klingt der Regen ab. Es lockert weitestgehend auf, zum Abend kommt es in der Altmark zu etwas Regen. Es werden Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad erwartet. In der Nacht zum Montag wird es weiterhin bewölkt bedeckt und in allen Landesteilen regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 10 Grad.