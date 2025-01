Berlin - Nach gewaltsamen Diebstählen von Geldtresoren aus Tankstellen im gesamten Bundesgebiet kommen vier Männer in Berlin am Donnerstag (13.30 Uhr) vor Gericht. Die Angeklagten im Alter von 24, 33, 34 und 37 Jahren sollen einer Bande angehören. Die Staatsanwaltschaft geht nach früheren Angaben von mehr als einem Dutzend Taten aus, die auf deren Konto gehen.

Im Prozess vor dem Landgericht Berlin geht es zunächst um zwei Fälle: In der Nacht zum 14. November 2023 sollen die 37 und der 24 Jahre alte Männer mit unbekannten Tätern im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern rund 65.000 Euro erbeutet haben. In Rheinland-Pfalz sollen die vier Angeklagten gemeinsam am 29. April 2024 einen Tresor mit rund 95.000 Euro gestohlen haben. Für den Prozess sind bislang Termine bis zum 11. März geplant.