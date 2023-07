Magdeburg - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Geldautomaten in einem großen Einkaufszentrum in Magdeburg gesprengt. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei mit. Ob die Täter auch Geld erbeuten konnten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Fotos, die die Polizei zur Verfügung stellte, war ein völlig verwüsteter Kassenraum zu sehen, in dem mehrere Geldautomaten standen.

Das Einkaufszentrum im Süden von Magdeburg war zeitweise abgesperrt. Wie eine Sprecherin des Center-Betreibers mitteilte, konnte das Einkaufszentrum am Donnerstagmittag wieder öffnen. Ein Statiker habe grünes Licht gegeben. Trotz Suche mit einem Hubschrauber habe man die Täter bislang nicht finden können.