Geldautomat in Winsen an der Aller gesprengt

Winsen/Aller - Die Sprengung eines Geldautomaten hat in Winsen an der Aller im Landkreis Celle ein Haus beschädigt. Unbekannte führten die Explosion in der Nacht auf Montag herbei, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Von den Tätern fehlt bisher jegliche Spur. Verletzt wurde niemand.

Laut Zeugenberichten kam es zu zwei Explosionen. Den Angaben nach wurde vor Ort auch ein dunkler Pkw gesichtet, der als gestohlen gemeldet ist. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern, jedoch erfolglos. Ein Spezialist sollte den Explosionsort untersuchen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.