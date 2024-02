In der Nacht verschaffen sich unbekannte Täter Zugang zu einer Bank in Thale. Bei der Denotation wird nicht nur der Automat zerstört.

Geldautomat in Thale gesprengt: Hoher Schaden

Thale - Unbekannte Täter haben in Thale (Landkreis Harz) in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter verschafften sich gegen 2.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bank, wie die Polizei mitteilte. Demnach sprengten sie einen Automaten in dem Gebäude und flüchteten danach.

Laut Polizei wurde der Geldautomat vollständig zerstört, das Gebäude wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden belief sich laut einer ersten Schätzung auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Ob und wie viel Bargeld entwendet worden sei, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.