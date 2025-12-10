Nach einer Explosion in einer Bankfiliale im Ort Borkheide liegen Trümmer sogar auf der anderen Straßenseite. Ziel war ein Geldautomat.

Potsdam - Ein Geldautomat in einer Bank in Borkheide südwestlich von Potsdam ist in der Nacht mit einer heftigen Explosion gesprengt worden. Gegen 3.30 Uhr erschütterte die Detonation den Ort, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die „Märkische Allgemeine“ hatte berichtet.

Das Erdgeschoss des Gebäudes mit der Bankfiliale wurde zum Teil zerstört, die Fensterfront herausgerissen. Auf Fotos sind der gesprengte Eingangsbereich und diverse Trümmer zu sehen. Offensichtlich flogen Trümmerteile bis auf die andere Straßenseite. Die Friedrich-Engels-Straße war aufgrund der Trümmer und Splitter bis etwa 7.00 Uhr nicht befahrbar. Autofahrer wurden über Nebenstraßen umgeleitet.

Die umliegenden Wohnhäuser sind nach Polizeiangaben wohl nicht betroffen. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort. Der Polizei zufolge wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, auch unter Beteiligung der Polizei anderer Bundesländer. Bislang seien jedoch noch keine Verdächtigen gefasst worden.