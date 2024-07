Ein lauter Knall in der Nacht. Wieder entsteht hoher Schaden, weil Straftäter schnell an Geld kommen wollen. Ob das gelungen ist, ist noch unklar.

Berlin - Unbekannte haben in der Nacht in Berlin-Karow einen Geldautomaten gesprengt und sind auf der Flucht. Es entstand ein erheblicher Schaden an dem Gebäude, wie ein Polizeisprecher sagte. Unklar sei, ob und in welcher Höhe sie Beute machten.

Nach ersten Angaben der Polizei schlugen die Täter gegen 3.00 Uhr in der Nacht zu. Der Geldautomat einer Bank befindet sich in einem Einkaufszentrum an der Achillesstraße. Laut „B.Z.“ hebelten die Täter ein Fenster an einem Supermarkt auf und verschafften sich so Zutritt zum Zentrum. Polizisten sollen nach dem Bericht die Täter überrascht haben. Es sei zu einer Verfolgungsjagd im Bezirk Pankow gekommen.

Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sollten Banken mehr tun, um solche Taten unattraktiv zu machen. Schließlich würden Menschenleben gefährdet. Als Beispiele nannte sie bessere Videotechnik, Alarmsicherung sowie Vernebelungsanlagen und Systeme, mit denen Geldscheine mit Tinte versehen werden.