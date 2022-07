Geldautomat im Kreis Hildesheim gesprengt

Harsum - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Harsum im Landkreis Hildesheim gesprengt. Gegen 3.00 Uhr seien Knallgeräusche gemeldet worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Beamte stellten vor Ort fest, dass ein Geldautomat, der in einem Vorraum einer Bank und unterhalb von Wohnbereichen stand, gesprengt wurde. Das Gebäude wurde evakuiert, verletzt wurde niemand.

Bei der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Zur Höhe der möglichen Beute und Gebäudeschäden gab es zunächst keine Angaben.