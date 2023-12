Harsefeld - Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Harsefeld im Landkreis Stade gesprengt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte in der Nacht auf Samstag lag Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro auf der Straße vor der Filiale und auf den anliegenden Grundstücken, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch die Explosion sei auch ein weiterer Geldautomat zerstört worden. In der Filiale entstand ein kleinerer Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt. Von den Tätern fehle trotz einer intensiven Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, bislang jede Spur. Ob oder wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, war zunächst noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100 000 Euro. Sprengstoffexperten untersuchen nun den Tatort.