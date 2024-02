Blick in den teilweise sanierten Kaisersaal des Welfenschlosses in Blankenburg.

Magdeburg/Bonn - Zwischen Arendsee und Zeitz haben im vergangenen Jahr 33 Denkmale einen Fördervertrag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erhalten. Mehr als 3,6 Millionen Euro konnten so in Sachsen-Anhalt gebunden werden, teilte die private Stiftung am Freitag in Bonn mit. Deutschlandweit konnten demnach im Jahr 2023 mehr als 570 Denkmalschutzobjekte mit rund 28,9 Millionen Euro unterstützt werden.

In Sachsen-Anhalt bekamen den Angaben zufolge unter anderem die Windmühle in Weferlingen (Bördekreis), das Diakonissen-Mutterhaus Neuvandsburg in Elbingerode und das Große Schloss in Blankenburg (beide Landkreis Harz) Geld für Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Weiterhin wurden der ehemalige Beobachtungsturm der DDR-Grenztruppen in Oebisfelde (Bördkreis), das ehemalige Badehaus in Salzwedel, die Dorfkirche in Winterfeld (Altmarkkreis Salzwedel) und das Fischerhaus in Havelberg (Landkreis Stendal) finanziell unterstützt.