Erfurt - Trickbetrüger haben von einem 83 Jahre alten Mann in Erfurt Bargeld, Schmuck und Münzen im Wert von 50.000 Euro ergaunert. Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte eine Frau ihn am Donnerstag angerufen und vorgemacht, dass sein Sohn für einen Verkehrsunfall mit mehreren Toten verantwortlich sei. Um eine Haft abzuwenden, sei eine Kaution nötig. Daraufhin übergab der Rentner vor seiner Haustür Geld und Wertgegenstände an einen unbekannten Mann. Erst als die Kriminellen über alle Berge waren, flog der Schwindel auf.

Ebenfalls in Erfurt überwies eine 50 Jahre alte Frau 3000 Euro an Betrüger. Diese hatten sich laut Polizei seit Mittwoch per SMS und Whatsapp als ihre Tochter ausgegeben und ihr weisgemacht, kein Geld mehr überweisen zu können. Die Polizei rät potenziellen Betrugsopfern, sich in solchen Fällen bei ihren Angehörigen zu erkundigen, bevor sie arglos Geld überweisen oder an Fremde übergeben.